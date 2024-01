Charles De Ketelaere a pris sa revanche sur l'AC Milan !

L'AC Milan a été éliminé de la Coupe d'Italie par l'Atalanta Bergame. Charles De Ketelaere était titulaire, et savourait naturellement.

Après une saison très difficile du côté de l'AC Milan, Charles De Ketelaere s'épanouit enfin en prêt à l'Atalanta. Pour la première fois, ce mercredi, le Diable Rouge retrouvait ses anciennes couleurs. Il était titulaire pour l'occasion, et a disputé 78 minutes avant d'être remplacé par Scamacca.

l'Atalanta Bergame, pourtant réduit à 10 dès la 38e minute de jeu, a trouvé les ressources pour renverser la situation. Un doublé de Koopmeiners, dont un penalty à la 59e, a permis aux Bergamasques de l'emporter (1-2) à San Siro. De Ketelaere, s'il n'a pas été décisif hier soir, savourait probablement cette qualification en demi-finale.

"Une revanche ? Je ne suis pas du genre à penser comme ça. J'ai grandi par rapport à la saison passée. Le plus important était de gagner et c'est ce que nous avons fait", se réjouit CDK au micro de SportMediaSet. "Je suis très heureux ici. Il reste encore une moitié de saison et beaucoup de buts à marquer". Cette saison, De Ketelaere compte 6 buts et 5 passes décisives pour l'Atalanta Bergame.