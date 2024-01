Pierre François justifie l'arrivée de nouveaux investisseurs au RFC Liège : "Dès le départ, on savait que ce seraient eux"

En conférence de presse, ce jeudi, Pierre François a justifié l'arrivée des nouveaux investisseurs au RFCL, tout en tenant à rassurer les supporters du matricule 4. Non, tout ne va pas changer à Rocourt.

Ce jeudi, le rachat du RFC Liège a officiellement été confirmé à la presse (lire ICI). La société américaine DBVC Sports va créer la holding "Sang & Marine", qui rachètera officiellement le matricule 4.

"Le premier mail date du 28 avril 2023, le closing s'est fait le 29 décembre. Depuis le départ, nous savions que c'étaient eux. Premièrement, il y avait la passion, pour le foot. Ils ne sont pas derrière des bureaux à regarder des graphiques pour suivre le cours d’une action. Ici, c’est la passion du sport, du foot et du foot européen" a commenté le directeur général Pierre François lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville.

"Deuxièmement, le respect. Indispensable. Si le club est sportivement en état de marche, avec un coach et un staff qui ont les compétences pour le club, on ne peut pas admettre d’amener un entraîneur étranger qui va tout changer. Ensuite, la responsabilité. Faire en sorte que leur engagement, l’argent qu’ils mettent dans le club, est ici, dans une banque à Liège, sur le numéro de compte du club et disponible à tout moment."

Tout ne va pas changer au RFC Liège

Pas de panique pour les supporters du RFC Liège, tout ne va pas drastiquement changer à Rocourt. La direction garde confiance en ses joueurs, en son noyau et veut donner la pleine possibilité à Gaëtan Englebert et son staff de réaliser la meilleure saison possible.

Quand on voit l’effectif et les résultats, c’est assez fabuleux. Nous ne sommes pas aux abois en regardant derrière nous, on n’a pas la prétention de rattraper Zulte en deux mois. On peut continuer à faire totale confiance dans l’équipe actuelle, ce qui ne signifie pas que nous tournerions le dos à une possibilité de recruter de nouveaux joueurs."

"Mais ce serait surtout en vue de préparer la saison prochaine, il n’y a pas d’urgence. Les nouveaux investisseurs veulent voir les joueurs actuels sous les yeux, ils ne veulent pas récupérer leur investissement en mettant à prix des joueurs" a conclu Pierre François.