Le rachat, l'ancrage local, le stade et la licence : le RFC Liège rassure et présente ses nouveaux investisseurs

Les trois nouveaux investisseurs américains du RFC Liège ont été présentés à la presse, ce jeudi. Pierre François et Jean-Paul Lacomble l'assurent : le club conservera son ancrage local malgré la première arrivée étrangère de l'histoire du matricule 4.

Ce jeudi 11 janvier 2024 marque une journée historique pour le RFC Liège. Pour la toute première fois, des investisseurs étrangers arrivent à Rocourt. Dans une conférence de presse spéciale prévue à l'hôtel de ville de Liège, le président Jean-Paul Lacomble s'est longuement exprimé sur ce rachat.

"Nous ne voulions pas dire à nos supporters que nous avons atteints un plafond, que nous ne pouvions plus aller plus haut. Ces investisseurs sont compatibles avec les valeurs du club et de la ville. Ils ont une ambition mesurée et souhaitent conserver un ancrage local, l'ADN du club. Pour que les chiffres soient acceptés pour la demande de licence, il fallait une garantie de sept chiffres. Je l'ai signée, ce qui signifie que le club n'était pas dans le besoin."

Un investissement qui n'était donc pas nécessaire pour sauver le club, mais bien pour continuer à le développer. En Belgique, le nombre de clubs à l'ancrage totalement local diminue d'année en année, le matricule 4 n'ayant fait que sauter le pas.

L'ADN du RFC Liège conservée, un investissement nécessaire

"Leur société, DBVC Sports, ne rachète pas seulement des actions, mais ils majorent le capital social du club. Il sera triplé, pour passer d'environ 1.5 million d'euros à 4.5M€. Il est établi que nous quittions le cercle réduit des clubs majoritairement détenus par capitaux belges, mais nous rejoignons le cercle encore plus réduit des clubs professionnels à fonds propres positifs. La Pro League avait donné l'échéance de 2028 pour certains retardataires, mais c'est désormais déjà le cas du RFC Liège."

Dans son discours, Jean-Paul Lacomble a voulu rassurer chaque supporter du RFC Liège. Non, le club ne perdra pas son identité, ses valeurs, avec l'arrivée des trois Américains.

"Ces personnes, qui investissent dans le club, l'ont fait car il s'agit d'un club sain, pas en perdition. C'est pour cela qu'elles prennent le contrôle du club, tout en tenant particulièrement à l'ancrage liégeois. Sur cinq, deux administrateurs seront liés à Liège : Pierre François et moi-même" poursuit celui qui restera président jusqu'en fin de saison, en précisant que l'ancrage liégeois restera à 15% dans l'actionnariat du club.

Liège va demander sa licence... pour la D1A

Désormais, le RFC Liège se donne l'ambition de rêver. "Nous allons demander la licence pour la D1B, mais aussi pour la D1A. 'Nous avons le support financier et nous voulons permettre à Gaëtan de pousser ses joueurs jusque dans les six premières places. On est plus haut qu’on ne le pensait, avec le plus petit budget de toute la division. On doit pouvoir dire à nos supporters que l’on est en ordre de marche, financièrement, mais aussi sportivement" a ajouté Pierre François.