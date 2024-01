Steven Defour revient sur son départ du KV Malines et fait une révélation sur ses joueurs

Steven Defour a été démis de ses fonctions d'entraîneur du KV Malines il y a quelques mois. Le jeune entraîneur a tout tenté pour relancer la machine, mais il n'y est pas parvenu. Il sait également que le plus gros problème se situe au niveau du groupe de joueurs.

Il a été mentionné dans la presse qu'à Anderlecht, il existe un classement de ceux qui gagnent le plus de matchs à l'entraînement. Jan Vertonghen y occupe la première place. Un bon exemple de ce que le vétéran peut encore faire à son âge.

Steven Defour avait également mis en place un système similaire à Malines. "Il n'y a que là-bas que le joueur qui a perdu le plus de matches est en tête. Je l'ai appelé... le trophée Harry Maguire", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Mais même cela ne pouvait pas résoudre les manquements dans le groupe. Avec des assistants comme Fred Vanderbiest et Gunther Vanhandenhoven, il disposait pourtant de deux anciens joueurs connus pour leur mentalité. "Je voulais simplement insuffler un certain esprit combatif à mon équipe. En effet, l'un des membres de mon staff avait une mentalité de vainqueur bien plus marquée que l'ensemble du groupe de joueurs."