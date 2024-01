Joli coup à tenter ? Un maître à jouer de Jupiler Pro League est libéré de son contrat

Ornée de 16 buts et 16 passes décisives, sa première saison en Jupiler Pro League (2020-2021) était d'excellente facture. Sous les couleurs du Beerschot, l'Autrichien s'était révélé comme l'un des maîtres à jouer de notre championnat, avant de rejoindre OHL.

Prêté au München 1860 la saison dernière, Raphael Holzhauser n'avait pas convaincu et était de retour à Den Dreef cet été, pour s'y imposer. Mais le joueur de 30 ans n'a pas eu voix au chapitre et n'a participé qu'à trois rencontres cette saison (deux en championnat, une en Coupe de Belgique) pour un faible total de 112 minutes.

Six mois avant la fin de son contrat, Raphael Holzhauser quitte Oud-Heverlee Louvain, annonce le club dans un communiqué. Les deux parties se séparent, d'un commun accord. Un joli coup à tenter pour les équipes de Pro League ?

Raphael Holzhauser en OH Leuven hebben in onderling overleg het contact van de Oostenrijkse middenvelder stopgezet. We wens Rapha veel succes in zijn verdere carrière!



