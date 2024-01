🎥 Le football belge reprend ses droits, le Club de Bruges remet les choses au point face à La Gantoise

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique en s'imposant à Gand (0-1). Igor Thiago a fait la différence en première mi-temps.

Principale victime de la CAN et de la Coupe d'Asie, La Gantoise se présentait sans Jordan Torunarigha, Tsuyoshi Watanabe, Hyun-Seok Hong, Nurio Fortuna et Tarik Tissoudali à l'heure de défier le Club de Bruges en quart de finale de Coupe de Belgique.

Comme si cela ne suffisait pas, les Buffalos ont perdu leur gardien Davy Roef sur blessure après 10 minutes. Paul Nardi étant out jusqu'à la fin de la saison, c'est la nouvelle recrue Daniel Schmidt (ex-Saint - Trond) qui a fait ses grands débuts à la Ghelamco Arena.

Bella action d'Andreas Skov Olsen qui permet à Igor Thiago d'ouvrir le score ! ūü§Ě #GNTCLU #RTLsports pic.twitter.com/a7pRJ3oc32 — RTL sports (@RTLsportsbe) January 16, 2024

Sans surprise, tous ces changements ont eu un impact sur la prestation gantoise. Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck se sont longtemps cherchés et ont laissé beaucoup d'espace au Club, notamment sur le flanc droit. Andreas Skov Olsen en a profité pour servir Igor Thiago au petit rectangle pour le seul but de la rencontre à la 17e minute.

Les Brugeois ont ensuite géré leur rencontre sans prendre trop de risques, même si Jorne Spileers a dû sauver les siens sur la ligne de but dans le temps additionnel. Les hommes de Ronny Deila affronteront le gagnant du derby bruxellois de demain entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht.