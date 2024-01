Joshua Zirkzee, révélé à Anderlecht et bientôt au top européen ? Un club anglais est intéressé

Joshua Zirkzee est l'un des espoirs européens les plus en vue en ce moment. L'attaquant du FC Bologne intéresserait Manchester United.

Joshua Zirkzee (21 ans) pourrait bientôt faire partie, à l'image de Victor Osimhen ou Victor Boniface, de ces attaquants passés par la Belgique et brillant dans de grands clubs européens. L'ancien buteur du RSC Anderlecht explose cette saison avec le FC Bologne (7 buts et 2 passes décisives en Serie A) et plusieurs clubs s'intéressent à son cas.

Selon Sky Sports, Manchester United aurait fait du Néerlandais une cible privilégiée en vue du mercato estival prochain. Des discussions auraient eu lieu avec Bologne, qui ne vendra pas Zirkzee cet hiver. L'été prochain, une clause permet à l'ex-Anderlechtois de quitter le club contre un montant de 40 millions d'euros.

D'ici là, la valeur de Joshua Zirkzee (actuellement estimé à 30 millions par Transfermarkt) pourrait encore augmenter, surtout s'il participe à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas. Zirkzee ne compte pour l'instant aucune cap en équipe A, mais est pressenti pour intégrer le noyau Oranje à court terme.