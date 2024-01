Paul Van Himst voit un Anderlechtois soulever le Soulier d'Or à l'avenir et le compare à un grand nom du football belge !

Paul Van Himst, recordman du nombre de Souliers d'or soulevés, est ravi de revoir des artistes au Parc Astrid. Selon lui, un Anderlechtois pourrait bien remporter le trophée à l'avenir.

Quand on parle Soulier d'Or, impossible de ne pas prononcer le nom de Paul Van Himst. L'icône du RSC Anderlecht a gagné à quatre reprises le trophée individuel le plus prestigieux du football belge (1960, 1961, 1965, 1974). Et si cette année, comme beaucoup, il voit bien Toby Alderweireld remporter le Soulier, Van Himst estime qu'Anderlecht pourrait à nouveau compter un Soulier d'Or dans ses rangs sous peu.

"Il y a de nouveau des artistes à Anderlecht", se réjouit la légende du Parc Astrid (566 matchs en Mauve & Blanc pour 235 buts). "Thorgan Hazard, par exemple. Sans lui, Anderlecht est passé par le chas de l'aiguille à deux reprises contre Genk et le Cercle en fin de saison". Hazard a déjà remporté le Soulier d'Or par le passé, sous le maillot de Zulte Waregem.

Théo Leoni Soulier d'Or ?

Mais un autre nom a les faveurs de "Polleke" : "Je pense que si Anderlecht est champion cette saison, Théo Leoni pourrait remporter le Soulier d'Or l'année prochaine. Je le compare à Wilfried Van Moer, qui était un grand footballeur. Leoni est fort techniquement, sait marquer des buts, ça plaît au public - les gens l'aiment", déclare Van Himst.

"Ce que je n'aime pas trop, c'est qu'il s'occupe un peu trop de tout. Il discute avec l'arbitre, avec les autres joueurs... Ce n'est pas nécessaire. Leoni prend un rôle de capitaine mais n'est pas le capitaine", pointe cependant Paul Van Himst. "Il devrait laisser certaines choses de côté et deviendra encore meilleur".