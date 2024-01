Quand Riemer joue les Weiler : Leoni défenseur central, un air de déjà-vu ?

Brian Riemer va tenter un coup ce mercredi : sauf surprise, Théo Leoni sera titulaire aux côtés de Zeno Debast dans l'axe de la défense, comme lors du match amical face à Al-Ahli en stage. Le Danois la joue René Weiler, qui avait surpris tout le monde en 2017.

Lors du stage hivernal, Brian Riemer a procédé à une drôle d'expérimentation pour le match amical contre Al-Ahli. En effet, privé de nombreuses options en défense centrale (Vertonghen, Delaney, N'diaye, Sardella, Lissens légèrement touché à l'entraînement), il a décidé d'aligner... Théo Leoni dans l'axe. Un petit gabarit d'à peine plus d'1m70, qui est surtout connu comme maestro de l'entrejeu.

Certes, Leoni a joué à ce poste en équipe de jeunes pour dépanner. Au vu des conditions, on peut donc concevoir que Riemer tente le coup en amical. Mais ce mercredi contre l'Union Saint-Gilloise, en Croky Cup ? Ce serait très risqué. Leoni face à Gustaff Nilsson : le contraste est terrible. "J'irais même jusqu'à dire que si je mets Leoni à ce poste, lui et Nilsson seraient à l'opposé l'un de l'autre sur tous les plans", rigole Brian Riemer à ce sujet, en conférence de presse.

Mais alors, pourquoi ne pas aligner Amando Lapage, formé à ce poste, plutôt bon avec le RSCA Futures et qui attend son heure ? "Lapaga est l'une de mes options, c'est un défenseur de formation. Je peux aussi aligner Augustinsson dans l'axe. Au back gauche, j'aurais alors Mohamed Bouchouari comme option : il m'a positivement impressionné. Je dois reconnaître que je le connaissais peu, il était prêté à mon arrivée", détaille Riemer.

Comme René Weiler à l'Allianz Arena

Il est donc possible que le coach anderlechtois change d'avis et opte pour une solution, sur papier, plus "logique". Mais le choix Leoni n'est pas insensé. "Théo a joué une dizaine de matchs à ce poste avec Zeno en Espoirs. Ils ont donc les automatismes. Et Théo est l'un des joueurs les plus intelligents de notre noyau", souligne Brian Riemer. "Je ne vais pas vous dire qu'il gagnera 10 duels de la tête avec Nilsson - je serais très surpris si cela se produisait (sourire). Mais il compensera par son intelligence dans le positionnement".

© photonews

René Weiler, ancien entraîneur à succès (même si critiqué) du Sporting, avait un jour dit qu'un joueur talentueux pouvait évoluer à n'importe quel poste. Une citation lancée par l'un de nos confrères, avec laquelle Riemer semble en accord. Mais si le nom de Weiler est évoqué, c'est bien sûr parce que le Suisse avait lui aussi sorti un lapin de son chapeau pour le rôle de défenseur central. C'était le 12 septembre 2017, à Munich. Privé de Kara Mbodji, Weiler titularise Sven Kums au coeur du trio défensif.

Un pari un peu fou, en forme de cadeau empoisonné fait à un Kums que Weiler n'appréciait pas énormément. Encore aujourd'hui, personne ne comprend ce qu'a alors tenté l'entraîneur suisse, déjà très critiqué à l'époque. Leander Dendoncker, par exemple, aurait pu y dépanner. Sans surprise, l'expérience a tourné court et mal : Robert Lewandowksi a pris le dos de Sven Kums, qui a fait la faute et été exclu dès la 11e minute. Contrairement à l'actuel meneur de jeu de La Gantoise, Théo Leoni a déjà joué en défense centrale, et personne n'osera comparer Lewandowski à Gustaff Nilsson, ni le Bayern à l'Union. Mais le parallèle est peut-être un peu inquiétant...