Toby Alderweireld va savourer, et puis... "J'espère avoir une bonne conversation avec Tedesco"

Toby Alderweireld, sans grande surprise, est donc le Soulier d'Or 2023 et succède à Simon Mignolet. Une vraie fierté pour le capitaine de l'Antwerp.

Le gala du Soulier d'Or s'est transformé en véritable razzia anversoise, comme prévu. "C'est bien sûr ce qu'on espérait après une année comme celle-là. Ca a été exceptionnel pour le club. On espérait qu'un maximum de nominés remporte leur trophée", souriait Toby Alderweireld lors de la conférence de presse qui a suivi. Mark Van Bommel, Jean Butez, Arthur Vermeeren et Alderweireld lui-même, deux fois, ont ainsi été récompensés.

"Je ne me considérais pas comme déjà Soulier d'Or. Tout le monde me félicitait déjà et j'étais mal à l'aise avec ça, parce que je n'étais pas du tout convaincu que j'allais gagner", confesse-t-il. Son but décisif à la 93e, élu but de l'année, ne changeait rien : "J'ai marqué plus d'un but l'année passée. Je ne sais pas si c'est mérité, mais nous avons eu la meilleure défense, et nous avons tout gagné".

Alderweireld de retour chez les Diables ?

À 34 ans, Toby Alderweireld confirme donc, après Simon Mignolet, que les retours au bercail se passent bien pour les Diables Rouges. "J'ai travaillé nuit et jour pour ça, pour que l'Antwerp redevienne champion 66 ans plus tard. C'est mon club de coeur. Si j'y finirai ma carrière ? Le contraire serait bizarre", reconnaît le Soulier d'Or 2023. "J'ai encore un an de contrat et tant que mon corps fera ce que ma tête lui demande, je continuerai. On verra de saison en saison".

© photonews

Reste désormais à voir si en juin prochain, il ne relèvera pas un tout dernier défi... avec l'équipe nationale. Officiellement retraité international, Alderweireld avait laissé la porte ouverte et Domenico Tedesco pourrait en profiter. "Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit à ce sujet. Je sais que Domenico Tedesco est là. Je ne lui ai pas encore parlé, mais j'espère avoir une bonne discussion avec lui", conclut l'Anversois avec un sourire.