L'Union privée de son maître à jouer contre Anderlecht ? "Ça n'a pas l'air bon..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée ce dimanche face à Saint-Trond (2-1). En fin de rencontre, Cameron Puertas est sorti sur blessure.

Cameron Puertas s'est montré très actif, notamment en première mi-temps. Quelques minutes après avoir tiré un superbe coup franc, l'Hispano-suisse est sorti du terrain.

En conférence de presse, Alexander Blessin a donné des nouvelles de son joueur. Cela ne semble pas très rassurant. "Cela n'a pas l'air bon. Il s'est tordu la cheville, le ligament est fort touché. On verra comment il réagit dans les 48 heures."

Puertas absent contre Anderlecht ?

"La cheville est gonflée, on verra comment il se sent demain. Le plus important, c'est qu'il se repose ces prochaines 48 heures", a continué le coach de l'Union SG.

Puertas est l'un des joueurs les plus importants de l'Union cette saison. Il compte 6 buts et 16 assists toutes compétitions confondues. L'Union pourrait être forcée de faire sans lui lors des prochains matchs - 2 fois contre Anderlecht.