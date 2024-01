Brian Riemer face à un sérieux dilemme ?

Anderlecht n'est décidément pas la même équipe quand elle joue à l'extérieur. Intraitables au Lotto Park, les Mauves laissent filer des points en déplacement. Légende du club, Marc Degryse estime qu'Anderlecht se trouve face à un autre problème.

Anderlecht devra commencer à gagner à l'extérieur pour tenir le rythme imposé par l'Union. "La marge dont dispose encore Anderlecht réside dans la grande différence entre (leurs performances) à l'extérieur et à domicile. Leur stade est à nouveau une forteresse imprenable. Cependant, Anderlecht ne peut pas recréer la force qui rayonne au Lotto Park lors de ses déplacements", a déclaré Degryse à Het Laatste Nieuws.

En outre, il est clair qu'Anderlecht a besoin d'une dose supplémentaire de créativité. "Brian Riemer est confronté à un dilemme avec Thorgan Hazard. Vous avez vu son genou ? Cela me fait frémir. Il est clair que Hazard manque de rythme et de sensations avec ballon. Il n'est pas apte à jouer à 100 %. D'un autre côté, il ne peut le devenir qu'en jouant des matches."

Riemer doit maintenant choisir entre faire Hazard ou attendre qu'il soit en pleine possession de ses moyens. "On court alors le risque de perdre des points ici et là. Car même contre Genk et le Cercle avant le Nouvel An, Anderlecht n'a pas crée beaucoup sans Hazard."