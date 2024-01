Affaire à saisir ? Un ancien joueur de l'Antwerp et de Gand est libre et veut revenir en Belgique

Stallone Limbombe est libre de tout contrat. Le frère d'Anthony Limbombe aimerait faire son retour dans notre championnat.

Stallone Limbombe (32 ans) va-t-il revenir en D1A ? L'ailier natif de Malines avait signé en 2022 à Chypre en provenance du Lierse-Kempenzonen, disputant 8 matchs pour le Nea Salamis avant de signer à l'Othellos Athien, en D2 chypriote. Il a été laissé libre par le club en ce mois de janvier 2024.

Désormais, l'ancien de La Gantoise et de l'Antwerp aimerait revenir en Belgique. "Après presque deux ans à Chypre, je crois qu'il est temps de revenir", déclare-t-il à Het Nieuwsblad. "Il y avait un certain intérêt en provenance de Belgique et, heureusement, mon club chypriote a accepté de me laisser partir libre".

Limbombe, qui compte 41 matchs de JPL (10 buts) et 91 de D1B (13 buts), estime qu'il a encore le niveau pour notre championnat. "Je suis toujours le championnat de près et j'estime que je devrais pouvoir m'y faire une place. Quand je vois... Non, je ne vais pas citer de club", sourit le frère d'Anthony Limbombe. Les clubs belges en besoin de renforts offensifs vont-ils se tourner vers lui ?