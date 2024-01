Souleyman Doumbia, un profil expérimenté dont le Standard aura bien besoin 

Le Standard recherche activement un piston gauche depuis le début du mercato. Les Rouches sont proches de boucler l'arrivée de Souleyman Doumbia.

C'est l'information de la journée du côté du Standard : le club pourrait enfin boucler sa première arrivée dans ce mercato hivernal. Sauf retournement de situation, Souleyman Doumbia (27 ans) pourrait signer rapidement. Il a d'ailleurs passé sa visite médicale ce lundi.

Une priorité absolue pour le Standard

Le Standard doit absolument se renforcer dans plusieurs secteurs du terrain après une première partie de saison compliquée. Le poste de piston gauche est ciblé depuis plusieurs semaines. Les Rouches pensaient avoir fait le plus dur dans l'épineux dossier Jaouen Hadjam, mais l'Algérien a refusé la proposition après avoir passé sa visite médicale. Il a signé dans la foulée aux Young Boys de Berne.

Le profil de Frans Kratzig a été approfondi ces derniers jours. Le joueur du Bayern de Munich a discuté avec la direction, qui a ensuite appris que le club allemand refusera l'inclusion d'une option d'achat dans le contrat de prêt.

Imanol Garcia, de l'Athletic Bilbao, a été proposé au Standard - comme nous vous l'expliquions également ce mardi. A la recherche d'une solution à long terme, le Standard s'est alors tourné vers Souleyman Doumbia.

© photonews

Souleyman Doumbia, un gage d'expérience pour le Standard

A 27 ans, Souleyman Doumbia possède déjà un sacré CV. Formé au PSG, il signe à Bari, en Serie B, afin de réaliser ses débuts dans le monde professionnel. La saison d'après, il signe en prêt au Grasshopper Zurich, club de référence en Suisse. Il est propulsé titulaire et ne quittera plus jamais ce statut. Le Grasshopper l'acquiert définitivement en fin de saison. 6 mois plus tard, c'est le Stade Rennais qui décide de le recruter pour 3 millions d'euros.

En Bretagne, Doumbia a l'occasion de passer un palier dans sa carrière. Malgré quelques soucis physiques, il est utilisé comme titulaire à 7 reprises en Ligue 1. Il est par contre remplaçant en Europa League et en Coupe de France, que Rennes remportera après une victoire en finale contre le PSG. En fin de saison, il est appelé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.

6 mois après son arrivée à Rennes, il est prêté à Angers. Au sein du club angevin, il est titulaire à 24 reprises - 27 apparitions - en Ligue 1. Angers l'achète pour 3 millions d'euros, et il garde sa place de titulaire lors des deux saisons suivantes, portant même à quelques reprises le brassard de capitaine.

L'arrivée de Doumbia ferait donc grand bien à un Standard qui ne parvient toujours pas à créer de synergie entre ses jeunes et les cadres plus expérimentés. Comme en témoigne le récent exemple Isaac Hayden. S'il revient vite à un bon niveau - il n'a plus joué depuis 6 mois - , Doumbia pourrait devenir un pion important de l'effectif d'Ivan Leko.