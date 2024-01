🎥 Les adieux émouvants d'Arthur Vermeeren à l'Antwerp

Pas d'Arthur Vermeeren sur le terrain ce mercredi - mais bien sur la feuille de match... - en Coupe de Belgique à OHL. Le coach Mark Van Bommel a décidé de ne pas l'aligner.

Vermeeren n'a donc pas pu jouer ses dernières minutes pour l'Antwerp. Cependant, il a eu droit à de vibrants adieux avec ses supporters, présents à Den Dreef.

🔴⚪️👋🏻 Arthur Vermeeren says goodbye to Royal Antwerp fans tonight… …his move to Atlético Madrid is at final stages, expected to be completed very soon. pic.twitter.com/iFMrXNoR2t

A l'Antwerp, Vermeeren aura tout gagné. Révélation de la saison dernière, il a remporté le doublé coupe-championnat. Ses prestations ont attiré les regards des plus grands clubs d'Europe, mais aussi celui de Domenico Tedesco, qui l'a récemment appelé chez les Diables Rouges.

Désormais, son transfert vers l'Atlético semble inévitable. Il est présent ce jeudi à Madrid pour finaliser les derniers détails. L'Antwerp devrait toucher 25 millions d'euros dans l'opération.

🔴⚪️🛬 Here’s Arthur Vermeeren with his lawyer and his girlfriend in Madrid to complete details of his move to Atléti.



It’s expected to be sealed today. ⏳⌛️



🎥 @david_vdbpic.twitter.com/8DnBrRfwtA