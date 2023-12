Ancien d'Anderlecht, déjà indispensable à l'Union ?

L'Union Saint-Gilloise tourne à plein régime. Forte d'un noyau large et bien exploité par Alexander Blessin, l'Union peut compter sur de nombreux éléments performants. Dans un rôle de l'ombre, Noah Sadiki se montre de plus en plus indispensable à sa nouvelle équipe.

L'histoire semble se répéter pour l'Union. Pour la troisième année d'affilée, l'équipe bruxelloise joue les premières places en championnat. En Europe, malgré la sortie de l'Europa League, les Saint-Gillois sont assurés de passer l'hiver. Ils auront l'occasion de découvrir la Conference League en février prochain.

Philippe Albert avait bien raison de le répéter : l'Union est parvenue à surmonter les changements dans son staff et dans son noyau. Désormais, elle semblerait plus forte que jamais. Cela ne doit rien au hasard. Certains confirment encore et toujours (Moris, Burgess, Machida, Lapoussin, Lazare,...), d'autres se révèlent totalement (Puertas, Amoura, Vanhoutte, McAllister,...), et d'autres pointent le bout de leur nez.

Sans contestation, le cas de Noah Sadiki peut faire partie de la 3e catégorie. Transféré en provenance du RSC Anderlecht cet été, le jeune joueur de 19 ans a d'abord démarré la saison en mode mineur. Titulaire face à Lugano en barrages d'Europa League, il reçoit sa première place dans le 11 en championnat au mois de septembre.

Ses performances sont encourageantes, mais il mettra un petit temps à confirmer. Rien de plus logique et normal dans une équipe en reconstruction, et alors qu'il venait de quitter Anderlecht.

© photonews

Progressivement, Sadiki va enchaîner les prestations de qualité. Titulaire 6 fois en championnat entre septembre et novembre, il fait plus que tenir son rang.

Il montre de grosses évolutions dans son jeu. Habitué à évoluer au poste d'arrière droit (notamment) à Anderlecht, il s'est désormais développé au poste de milieu défensif.

Déjà indispensable à l'Union ?

C'est à ce poste-là qu'Alexander Blessin a vu que Sadiki pouvait le mieux utiliser ses qualités et aider l'Union. Trés précieux à la récupération, Sadiki sait également donner de l'élan au jeu de l'Union, se projetant souvent vers l'avant.

Blessin est désormais connu pour accorder beaucoup de confiance à ses joueurs. Même quand ils sont jeunes. L'exemple avec la montée au jeu de Sadiki en octobre dernier face à Liverpool, où il aura beaucoup apporté avant d'être coupable sur le 2e but des Reds.

Ses premiers mois à l'Union et sa superbe prestation lors du retour face à Liverpool permettent de faire deux constats. Le premier : Sadiki est en train de confirmer son statut d'énorme espoir. Désormais évalué à 3 millions d'euros selon Transfermarkt, son ascension sera à suivre de très près. Il ne manquera pas d'occasions de s'exprimer en seconde partie de saison, dans le calendrier saint-gillois qui promet d'être chargé.

Le second : Sadiki est déjà devenu indispensable à l'Union. Ou du moins, il est en très bonne voie pour le devenir. Que ce ne soit que dans la tournante au milieu de terrain avec Rasmussen et Lazare, ou pour suppléer Vanhoutte. Mais aussi au vu des qualités qu'il a déjà affichées. Le futur d'Anderlecht semble finalement devenu être celui...de l'Union.