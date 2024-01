Théo Leoni a mis le doigt sur la grosse différence entre l'Union et Anderlecht

C'est la tête baissée que les joueurs d'Anderlecht ont quitté le stade Marien jeudi soir. Pour la huitième fois consécutive, ils ont échoué face à l'Union. Quelque chose a attiré l'attention de Théo Leoni dans cette rencontre.

L'Union était plus motivée, plus forte dans les duels, plus agressive... Et en plus, ils étaient aussi plus malins, ce qui, selon Leoni, a fait la différence. "C'est la première fois que je suis titulaire contre eux. C'est dur. Je ne trouve même pas les mots. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je trouve qu'ils jouent de manière très intelligente", a-t-il analysé après la rencontre.

L'Union a eu la gestion du match et si vous êtes dans le mauvais tempo, c'est presque mission impossible, car leur organisation est bien meilleure. Et leur expérience fait souvent la différence. "Le ballon sort et il faut trois minutes avant qu'il ne soit de nouveau en jeu. Il y a une faute, ils tombent au sol en se plaignant de crampes."

Avec la pression, le VAR entre immédiatement en action.

"Il y a un changement, le joueur qui sort vient de l'autre côté du terrain. Le gardien prend toujours son temps pour dégager. Ils sont très forts là-dedans. Ils marquent le premier but et ralentissent ensuite le jeu. Je ne leur en veux pas, ils le font simplement intelligemment. Ils cassent toujours le rythme."

Leoni a également observé comment l'Union a obtenu un penalty qu'Anderlecht n'a pas obtenu dans plusieurs matchs. "Dolberg a été bousculé dimanche, pas de penalty. Contre le Standard, c'était la même histoire. Mais à cause de la pression ici, le VAR a immédiatement consulté les images. C'est quelque part une qualité."

En fin de match, Anderlecht était sur le terrain avec sept joueurs offensifs, mais cela n'a pas suffi non plus. "Nous devons nous regarder dans le miroir. Nous devons tous jouer à un niveau supérieur. Nous avions aussi beaucoup de joueurs blessés aujourd'hui. Il y avait presque uniquement des joueurs de moins de 23 ans sur le banc."