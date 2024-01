"Nous aurons besoin de temps" : William Balikwisha amer après le partage du Standard

William Balikwisha affichait une certaine déception après le partage du Standard au Cercle de Bruges. Mais il veut croire en la progression de l'équipe sous Ivan Leko.

Voilà huit matchs que le Standard n'a plus gagné : c'était le 25 novembre à l'occasion du match face à Genk. Une série prolongée au Cercle de Bruges (1-1) : "Forcément, quand tu ne parviens pas à décrocher ce que tu espères, tu commences à douter. Il y a de la déception parce que nous avions clairement la place pour prendre trois points importants" déclare William Balikwisha après la rencontre, dans des propos relayés par le journal Le Soir.

Au Jan Breydelstadion, Balikwisha n'a pas aidé par le jeu direct (lire les longs ballons) des deux équipes : "C’était le plan de jeu. Je suis un élément qui apprécie de toucher et sentir la balle donc ce n’était pas facile mais je ne suis pas du genre à me plaindre. Les choses se mettent en place avec le nouveau coach. Il est très exigeant, proche de nous et n’arrête pas de nous encourager. Nous aurons encore besoin d’un peu de temps pour transposer tout ce qu’il attend de nous mais je suis convaincu que c’est un excellent coach".

Reste que l'état de forme de l'équipe reste inquiétant : "Je comprends la déception des supporters et je m’excuse de ne pas avoir réussi à leur offrir le succès qu’ils méritent. J’ai l’impression de chaque fois ressortir les mêmes phrases mais elles sont sincères". Le Standard aura l'occasion de passer des paroles aux actes puisque dès mercredi, c'est l'Antwerp qui se déplace à Sclessin.