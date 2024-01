C'est fait : Antonio Nusa devrait signer dans un club assez surprenant !

La saga Antonio Nusa touchera bientôt à sa fin. Alors que Tottenham faisait le forcing, ce serait bel et bien Brentford qui devrait s'offrir les services du jeune Norévgien. D'après le célèbre journaliste Fabrizio Romano, un accord entre les parties aurait été trouvé.

Nusa sera prêté au Club Bruges jusqu'en juin par le club de Premier League. Brentford est actuellement 14e, mais n'a que cinq points d'avance sur le premier relégable. L'équipe de Thomas Frank a été promue il y a trois ans et a terminé aux 13e et 9e places les deux dernières années. L'été dernier, Johan Bakayoko avait été cité proche de Brentford.

Cet été, le Club avait refusé une offre de 30 millions d'euros de la part de Chelsea. Brentford veut maintenant finaliser l'accord pour une somme qui dépasserait ce montant - bonus compris. Où que Nusa signe, Bruges va rafler le jackpot !

🚨🇳🇴 BREAKING: Brentford have just reached an agreement with Club Brugge to sign Antonio Nusa.



Deal in place for fee in excess of €30m package.



Green light ready also on player side, he’s staying at Brugge until June then join Brentford in June.



