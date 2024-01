🎥 Un joueur du STVV frôle un nouvel exploit, mais reviendra en Belgique, éliminé de la CAN

Aboubakary Koita a encore failli porter la Mauritanie, mais reviendra finalement en Belgique après l'élimination en 8e de finale de la CAN. Le Cap Vert continue son parcours surprenant.

Le Cap Vert est l'une des équipes frisson de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Requins Bleus ont battu la Mauritanie en 8e de finale de la CAN ce lundi soir, sur un but inscrit en toute fin de rencontre sur penalty. Du côté de Saint-Trond, on se réjouira du retour au bercail d'Aboubakary Koita, qui a cependant encore failli sauver la Mauritanie.

Koita, excellent dans cette CAN, n'a pas pu ouvrir son compteur buts. Après avoir été écoeuré en poules par Hervé Koffi (lire ici), l'ailier de STVV a envoyé son coup-franc sur la barre à la 55e minute. Il revient au Stayen avec une cote internationale nouvelle, qui pourrait bien - enfin - faire s'intéresser quelques clubs à son sujet...