Mehdi Bayat et Charleroi proches de perdre un grand talent : "Quand une telle offre arrive..."

La situation est très compliquée à Charleroi. Les Zèbres sont dans la zone rouge, ne parviennent pas à se renforcer et pourraient perdre un joueur très important en cette fin de mercato.

Ce lundi, nous vous expliquions que Genk était très intéressé par le profil de Ken Nkuba, latéral droit de 22 évoluant au Sporting de Charleroi.

L'international Espoirs avec la Belgique est vu comme l'un des potentiels remplaçants de Daniel Munoz, qui va quitter Genk cet hiver et signer à Crystal Palace.

Nkuba (Charleroi) vers Genk ? La réponse de Mehdi Bayat

Invité sur le plateau de La Tribune pour parler de la situation du Sporting de Charleroi, le directeur éxécutif Mehdi Bayat n'a pas démenti quant à l'existence d'un intérêt de Genk et de discussions entre les deux clubs.

"On fait face à un problème avec les agents. Nous avions un accord avec Brest pour Dari. En last minute, il y a eu un problème. Pour Nkuba à Genk, il y a des discussions très avancées. On doit composer avec une certaine réalité. Il ne faut pas oublier qu’il devait être transféré cet été puis il s’est blessé. Quand il y a une proposition ainsi qui arrive, c’est dur pour lui de dire non aussi. S’il part, il y aura directement un nom pour le remplacer.”