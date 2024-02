Une défaite encourageante pour le RWDM ? "Nous ne sommes pas à la place que nous méritons au classement"

Le RWDM a livré une prestation intéressante face à l'Union Saint-Gilloise ce mercredi soir. Les hommes de Claudio Caçapa se sont inclinés sur le score de 3-2, et n'ont pas été aidés par certains faits de jeu.

Le RWDM a bien démarré la rencontre et s'est ménagé quelques occasions. Après l'ouverture du score de l'Union, les visiteurs ont cru égaliser via Dwomoh mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu. Sans être dominés, les Molenbeekois ont ensuite vu l'Union prendre le large grâce à deux penaltys.

"On a rien lâché, on a voulu tout donner face à un gros club. On s'est arrachés, aussi pour les supporters", a déclaré Makhtar Gueye en zone mixte. "Il y a beaucoup d'évolution au point de vue de notre mentalité."

Le RWDM est désormais 15e et avant-dernier du classement de Pro League. "Non, on ne mérite pas cette place. Mais c'est le football, c'est comme ça. On va continuer à travailler, il nous reste encore des matchs. On va tout faire pour se maintenir. Face au Standard, ce sera chez nous, on a plus de chances de gagner parce qu'on joue à domicile."

Même son de cloche du côté du coach Claudio Caçapa, qui a apprécié la prestation de ses joueurs. "C'était un très bon match, comme lors de l'aller. Notre entame de match était bonne. On savait qu'on ne devait pas douter face à l'Union, ils ont marqué sur leur première occasion. Je pense qu'on sort de ce match avec pas mal de choses positives, notamment au niveau de l'état d'esprit. Mais il nous manque encore quelque chose, il faut qu'on le retrouve sur ces prochains matchs."