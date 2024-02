Sur le banc des A avec Leko, Brahim Ghalidi ne s'inquiète pas pour les U23 du Standard

Auteur d'une bonne prestation, Brahim Ghalidi a été le malencontreux buteur de la rencontre entre le SL16 FC et le RSCA Futures, vendredi. Déroutant, le jeune ailier est proche d'une première montée au jeu avec les A.

Malgré la domination d'une bonne partie de la rencontre, le SL16 FC a été défait ce vendredi soir, dans le Clasico contre le RSCA Futures. A notre micro, Brahim Ghalidi ne cachait pas sa déception.

"Il nous a manqué de l’efficacité dans les derniers gestes et de la justesse dans les détails. On a raté beaucoup d’occasions en première période, cela se paie cash."

Malgré lui, l'ailier de 19 ans a été le seul et unique buteur de cette rencontre. Une déviation de la tête, sur corner, qui a trompé Matthieu Epolo. "J’essaye de dégager le ballon, mais elle rentre dans notre but. C’est une erreur de ma part, mais je vais me rattraper au match suivant, au Beerschot. On avait gagné 1-0 au match aller, j’espère qu’on pourra aussi gagner là-bas."

Avec, maintenant, deux matchs de plus, les U23 du Standard comptent toujours le même nombre de points que le RFC Seraing, première équipe concernée par une descente en Nationale 1. "La situation est dangereuse, mais j’ai la certitude qu’on va se maintenir. Cela commencera par prendre les trois points la semaine prochaine."

Sur le banc du noyau A depuis l'arrivée d'Ivan Leko, Brahim Ghalidi sait que sa chance se rapproche. Auteur d'une bonne prestation globale malgré ce but contre son camp, le jeune marocain attend son heure. "Bien sûr, je travaille à fond. On verra quand ma chance arrivera."