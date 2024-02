🎥 Deux buts encaissés dans le money time, deux joueurs sortis sur civière : fin de match cauchemardesque pour le Club de Bruges à l'Antwerp

Le Club de Bruges a été rejoint au score (1-1) à l'Antwerp. Les Blauw en Zwart ont vu Phlipp Zinckernagel et Maxim De Cuyper quitter le terrain sur civière.

En se déplaçant à l'Antwerp, le Club de Bruges avait la ferme intention de montrer que son partage face à Courtrai n'était qu'un accident de parcours. Ronny Deila a donc aligné ce qu'il avait de meilleur au Bosuil. Dès le début, il a vu ses hommes prendre la maîtrise du jeu.

Mais l'Antwerp a tenu bon et a même fini par équilibrer les échanges pour revenir au vestiaire sur ce score de 0-0. Malgré le courage et les compensations anversoises, le Club a fini par faire la différence sur un tir d'Andreas Skov Olsen repoussé par Jean Butez et bien suivi par Maxim De Cuyper (0-1).

De quoi pouvoir s'appuyer sur une défense retrouvée pour conserver la clean sheet et les trois points ? C'était sans compter sur...Kobe Corbanie. Alors qu'il n'était pas le changement le plus offensif de Mark van Bommel, l'Anversois de 18 ans a offert l'égalisation à son équipe d'une d'une magnifique frappe dans les dernières minutes.

Une fin de match horrible pour le Club de Bruges

Le Bosuil entrait définitivement en éruption quand à la neuvième minute de temps additionnel, Jacob Ondrejka renversait complètement le cours du match sur un coup franc direct mal négocié par Simon Mignolet. 2-1, victoire à l'arrachée de l'Antwerp qui revient à égalité avec le Club, à 4 points d'Anderlecht, soit...17 points derrière l'Union.

Au-delà de cette nouvelle perte de points dans le money time, Bruges va devoir croiser les doigts pour Maxim De Cuyper et Philipp Zinckernagel, sortis sur civière. Le premier est très mal retombé suite à un contact aérien, tandis que le second a été victime d'une intervention plus que maladroite de Vincent Janssen sur l'arrière de la cheville. C'est un euphémisme, la défaite de cette après-midi risque de laisser des traces.