Le RFC Liège et son capitaine enragent logiquement : "Il me met son pied en plein visage ! »

Kevin Debaty peste contre l'arbitrage de RFC Liège - Beerschot, et on peut le comprendre. Les Sang & Marine ont évolué à 9 pendant une mi-temps et ont été victimes de décisions controversées.

Valeureux, mais réduit à 9, le matricule 4 a été défait contre le Beerschot lors de cette 20e journée de Challenger Pro League (retrouvez ici le résumé complet de la rencontre). Les Sang & Marine ont été les victimes de plusieurs décisions litigieuses, dont le 1-2 de Charly Keita à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

"Il met le pied à plat, je touche le ballon et quand je le dévie, il vient en plein élan et me met son pied en plein visage. Apparemment, l’arbitre a été voir les images et a dit qu’il n’y avait rien" pestait le portier Kevin Debaty à notre micro, quelques minutes après le coup de sifflet final de Klass Clerckx.

FT | Le K. Beerschot VA empoche trois points en fin de rencontre face au RFC Liège. ⏳ #RFCLBEE pic.twitter.com/WvTttmgsK6 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 4, 2024

Ce ne fut pas la seule. Matijas aurait probablement dû être exclu pour une sortie ratée sur Loemba, tandis que la deuxième carte jaune donnée à Ryan Merlen en fin de première période est très sévère.

"Je pense qu’à cinquante mètres du but, Ryan a le pied un petit peu élevé, mais il joue le ballon. Il n’y a pas de méchanceté dans le geste, c’est une faute comme il y en a 50 par match. À ce moment-là de la rencontre, tu ne peux pas mettre une double jaune."

"Malgré le fait qu’on soit à 9, on a montré du caractère, de la rigueur. On a montré qu’on était une vraie équipe, solidaire. Je pense qu’on n'a rien à se reprocher, sauf l’entame de match. En fin de première mi-temps, on joue bien mais les décisions nous ont tué."

Liège doit retenir les nombreux points positifs

Battu avec les honneurs, le RFC Liège peut retirer beaucoup de positif de cette rencontre. La mentalité affichée par les joueurs de Gaëtan Englebert a été exemplaire, et la mise en place tactique imaginée pour remplacer Adriano Bertaccini a montré de belles choses.

"Sur le plan sportif, on ne peut retenir que des bonnes choses. Même à 9, on a été dangereux et on les a mis en difficulté. Le score est lourd dans les chiffres, mais tout le monde a vu que Liege n’a pas démérité. Avec le VAR, le match est complètement différent. Aujourd’hui, nous avons clairement perdu contre l’arbitrage" a conclu un Kévin Debaty logiquement frustré.