Récompense prestigieuse pour Philippe Clement aux Rangers

Philippe Clement a rejoint les Glasgow Rangers au mois d'octobre dernier. Le Belge réalise de bons résultats à la tête du club écossais.

Philippe Clement a reçu le prix d'entraîneur du mois de janvier en dans le championnat d'Ecosse. Les Rangers l'ont annoncé officiellement ce lundi.

Les Rangers, avec Nicolas Raskin et Cyriel Dessers - élu quant à lui joueur du mois - dans leur noyau, ont remporté leurs 4 dernières rencontres de championnat. Ils n'ont plus été défaits depuis le début de l'année 2024. Leur dernière défaire remonte au 30 décembre dernier face au Celtic dans le fameux Old Firm.

"Pour moi, c'est avant tout un prix collectif. Je ne vois pas cela comme un prix individuel. C'est aussi une récompense pour le staff qui a travaillé dur pour permettre à l'équipe d'obtenir ces résultats", a réagi à ce sujet Philippe Clement en conférence de presse.