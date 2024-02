Un joueur d'Anderlecht charge l'arbitrage : "Il n'y avait pas hors-jeu sur notre second but..."

Anderlecht s'est imposé ce dimanche soir face à La Gantoise. Les Mauves ont "bénéficié" d'un but gantois annulé en fin de match.

Sous fond de polémique arbitrale, c'est Mats Rits qui à son tour a été questionné sur la phase de la faute accordée à Anderlecht après un geste de Kandouss sur Arnstad.

Le milieu de terrain d'Anderlecht a parlé du penalty accordé à Malines en semaine, contournant ainsi la question. "Lorsque l'arbitre s'est dirigé vers l'écran, je lui ai demandé s'il avait vu les images de jeudi, lorsque nous avons eu un léger penalty contre nous. Je n'ai pas vu les images, mais il s'agit sûrement d'une erreur aussi..."

"Nous n'avions pas encore gagné cette année, il était donc très important de prendre les trois points. Surtout contre La Gantoise, un concurrent direct pour les Play-offs", a continué Rits, en profitant pour charger l'arbitrage. "Nous nous sommes rendu la tâche inutilement difficile. Dans les 10-15 dernières minutes, La Gantoise a joué le tout pour le tout. Il n'y avait pas non plus hors-jeu sur notre deuxième but..."