Après El Khannouss et Zaroury, un autre talent belge aurait choisi le Maroc

Le Maroc va-t-il devenir la terre d'accueil des talents belges bouchés chez les Diables ? Un troisième jeune joueur, après Bilal El Khannouss et Anass Zaroury, aurait en tout cas choisi les Lions de l'Atlas.

Selon les informations du fan media marocain spécialisé dans les talents U23 du Maroc Actu Mocro, Anouar Aït El-Hadj (21 ans) aurait décidé de représenter le Maroc à l'échelle internationale. Le milieu de terrain du Racing Genk aurait fait savoir cette décision à son entourage, et ne compte donc plus représenter la Belgique en sélection.

El-Hadj, quatre fois international U21, pouvait en théorie toujours représenter l'équipe belge Espoir mais n'avait pas été appelé par Gill Swerts depuis sa prise de fonctions. Il ne faisait pas non plus partie des Diablotins repris par Jacky Mathijssen l'été dernier pour disputer l'Euro U21.

Anouar Aït El-Hadj avait quitté Anderlecht en janvier 2023 pour le Racing Genk, et a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison (2 buts). S'il semble percer plus longtemps que prévu, ce qui rend assez logique son choix d'opter pour le Maroc, la concurrence de plus en plus élevée chez les Lions de l'Atlas fait qu'une place en sélection ne lui est pas promise pour autant à court terme.