Benito Raman fait ses adieux à Anderlecht : "Un sentiment douloureux"

Benito Raman quitte le RSC Anderlecht. L'attaquant a rejoint Samsunspor, en Turquie. Il a adressé quelques lignes aux supporters du club bruxellois.

Arrivé à Anderlecht à l'été 2021, Benito Raman aura presque constamment été relégué à un rôle de second couteau. Depuis l'arrivée de Brian Riemer, il n'a eu que de rares occasions de s'exprimer. Surtout cette saison, où il a même rélegué dans le noyau B.

Après son prêt avorté à Saint-Trond l'été dernier, il a officiellement quitté le RSCA. Il aura joué 89 matchs pour les Mauves, marquant 19 buts.

Benito Raman fait ses adieux à Anderlecht

"Ma famille anderlechtoise, après 2,5 ans, mon temps dans ce club fantastique est arrivé à sa fin. J'ai tout donné dès le premier instant afin que je puisse quitter le club avec un bon sentiment, bien sûr, mais aussi avec de la douleur dans mon cœur", commence-t-il dans une publication Instagram.

"Merci pour tous les beaux moments et aussi certains moins beaux, mais ils appartiennent aussi à ce club. Je tiens à remercier les joueurs, les supporters et les anciens entraîneurs du RSCA pour mon développement dans ce club. J'ai fait de mon mieux pour être aussi positif que possible dans les moments difficiles et j'ai toujours maintenu l'atmosphère dans le vestiaire. Je vous remercie une dernière fois et vous dis à bientôt ! Bonne chance pour cette année."