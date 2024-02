Bientôt le bout du tunnel pour Julien Duranville ?

Julien Duranville est toujours à la recherche de ses premières minutes cette saison avec l'équipe première du Borussia Dortmund. Le jeune Belge se remet progressivement de pépins physiques.

Patience est mère de vertu. Cet adage prend tout son sens concernant Julien Duranville. Le jeune ailier de 17 ans revient progressivement dans le coup après des mois de galères dues à des blessures.

L'ancien d'Anderlecht est parti en stage hivernal avec le groupe A de Dortmund. Il a repris avec les U19 et s'entraîne progressivement avec les A. Je me suis extrêmement entraîné pour éviter les blessures. Je me sens plus léger, plus serein et plus fort. Je suis impatient d’aider l’équipe à aller au maximum", déclarait-il sur le site du Borussia Dortmund.

En conférence de presse, l'entraîneur de Dortmund Edin Terzic a donné des nouvelles de Duranville."Il n'a plus le rythme des matchs depuis presque un an et demi. Nous voulons avoir de la cohérence dans son travail d'entraînement. Il alterne entre l'entraînement U19 et professionnel. Les jours où il est avec nous, c'est incroyablement amusant de le voir jouer au football."