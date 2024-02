Cela commence à devenir inquiétant : Roméo Lavia toujours absent, le Diable Rouge va manquer une finale

Mais que se passe-t-il avec Roméo Lavia ? Le jeune milieu de terrain de 20 n'a joué qu'une seule rencontre cette saison. C'était le 27 décembre dernier face à Crystal Palace.

Depuis cette date, Lavia est retourné sur la touche. Il avait ressenti une douleur lors de cette rencontre. Mauricio Pochettino avait expliqué que le joueur était touché aux quadriceps.

Cela fait donc plus d'un mois que le flou subsiste autour de l'état de santé de Lavia, qui manque cruellement de rythme alors que l'Euro arrive.

Questionné quant à la possibilité de voir Lavia jouer le 25 février prochain face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, Pochettino s'est montré très clair : "Non, c'est impossible". On risque d'encore attendre son retour pour un long moment...

🚨🔵 Could Roméo Lavia return from injury for the Carabao Cup final?



Pochettino: “Impossible”. pic.twitter.com/JfsSVLklC1