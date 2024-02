🎥 De Bruyne à nouveau décisif, Manchester City prend la tête de la Premier League !

Match piège pour Manchester City. Les Citizens devaient absolument gagner pour espérer prendre la tête du championnat. Une mission tout sauf aisée face à l'Everton d'Amadou Onana (monté au jeu à la 78e), qui de son côté se bat contre la relégation.

Les Mancuniens, avec Jérémy Doku titulaire, ont longtemps buté sur la défense des Toffees. En seconde mi-temps, Pep Guardiola a fait monter Kevin De Bruyne. Quelques instants après son entrée au jeu, City a débloqué la situation. C'est l'inévitable Erling Haaland qui a repris le ballon de volée sur corner et a libéré tout l'Etihad Stadium.

ERLING HAALAND WHAT A GOALLLL MR INEVITABLE IS BACK GET INNNNNNN pic.twitter.com/Wq4LxuYONY

Manchester City doublera cette avance dans les arrêts de jeu, avec un assist de De Bruyne pour Haaland (2-0). Les Mancuniens prennent la tête de la Premier League aux dépens de Liverpool, qui joue ce samedi face au Burnley de Vincent Kompany.

ERLING HAALAND MAKES IT 2-0 FOR MAN CITY , KEVIN DE BRUYNE ASSIST.

MAN CITY ARE TOP OF THE LEAGUE đŸ”„đŸ”„pic.twitter.com/yUdzHsZOhZ