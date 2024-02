🎥 Kevin De Bruyne mis à l'honneur par Erling Haaland après sa superbe passe décisive

Manchester City s'est imposé 2-0 face à Everton ce samedi. KDB a de nouveau été décisif en délivrant une passe décisive sur le deuxième but.

Kevin De Bruyne poursuit son retour en force avec Manchester City. Il s'est à nouveau montré décisif, et il s'agissait de sa première passe décisive pour Haaland depuis son retour de blessure.

Son coéquipier n'a pas tari d'éloges après le match : "J'essaie de faire les mêmes courses avec tout le monde, mais avec lui, c'est comme si je savais que ça allait être parfait. Je sais que le ballon va arriver", a confié le Norvégien au site Internet du club à propos de la passe décisive de De Bruyne.

"Vous pouvez voir que je ne regarde même pas le ballon pendant deux secondes quand il l'a, parce que je me concentre sur ma course vers le but. C'est ça la différence, rien de méchant envers les autres joueurs, mais c'est la petite différence avec lui, c'est de savoir que le ballon va arriver", conclut Haaland.