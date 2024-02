Période cruciale pour La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck sous pression

La Gantoise a perdu des points précieux ces dernières semaines. Les Buffalos vont devoir cravacher pour assurer leur place en Play-offs.

La Gantoise était encore considérée comme l'un des grands candidats au titre il y a quelques semaines. Cependant, une série d'un point sur 12 a compliqué les choses et mis Hein Vanhaezebrouck sous pression.

"En janvier, nous aurions dû assurer les demi-finales de la coupe et le top six. Si nous avions pris six ou sept points de plus, nous serions désormais presque certains d'être parmi les six premiers", a expliqué le coach de La Gantoise en conférence de presse - selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

La Gantoise est désormais 5e de Pro League et s'apprête à jouer ce dimanche une rencontre très importante face à son concurrent direct, le Cercle de Bruges. "Nous ne devrions pas être stupides. Avec notre programme, ce seront désormais des matches cruciaux. Si on perd, on aura de gros ennuis. On ne peut pas se permettre d'encore perdre des points."