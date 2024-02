Une dernière pour l'honneur et déjà tourné vers l'avenir

Le sélectionneur belge espère ponctuer en beauté le très beau parcours de ses joueurs lors de cette Coupe d'Afrique, face à la RDC, à l'occasion de la "petite finale".

A deux doigts de la finale, Hugo Broos et l'Afrique du Sud se sont finalement inclinés face au Nigéria aux tirs au but.

La déception est grande, mais les Bafana Bafana ont désormais une chance de sauver l'honneur face à la RDC : "Je l'ai déjà dit, et je le répète : je suis immensément fier de mes joueurs et je suis fier d'être leur entraîneur. Ils ont joué un tournoi fantastique. Je veux tout donner une dernière fois contre le Congo", a déclaré Broos lors du point presse.

Sous la direction du Belge, l'Afrique du Sud a disputé sa meilleure Coupe d'Afrique depuis 2000, année où elle s'était qualifiée pour les demi-finales avant de terminer à la troisième place.

Son dernier titre au tournoi a été remporté en 1996, un exploit que Broos aimerait répéter dans un avenir proche car le sélectionneur a souligné que sa jeune équipe sera plus mûre lors de la prochaine édition et qu'elle sera à nouveau en mesure de rivaliser pour un titre : "J'essaie toujours de compléter l'équipe avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Mon objectif était d'anticiper déjà la prochaine Coupe d'Afrique ou la prochaine Coupe du monde. J'ai essayé de sélectionner des joueurs qui pourront être présents à ce moment-là. Je pense qu'avec le temps, nous pourrons rivaliser avec les meilleurs d'Afrique et du monde, surtout si cette équipe continue à se développer."