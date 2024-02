Le "sorcier belge" l'a refait : Hugo Broos de retour au sommet à 71 ans

Certes, il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en remportant une superbe médaille de bronze ce samedi, Hugo Broos a cimenté son statut parmi les meilleurs coachs de l'histoire du continent.

Quand Hugo Broos, qu'on pensait rangé après son retour au KV Ostende, a repris l'Afrique du Sud en 2019, beaucoup se demandaient ce qu'il allait faire sur le continent africain. L'ancien entraîneur à succès du Club de Bruges avait déjà soulevé le Graal : la CAN, en 2017, avec le Cameroun. Difficile de faire mieux, à l'aube de ses 70 ans.

Trois ans plus tard, Broos a bien failli le refaire : avec une équipe sud-africaine que personne ne plaçait même parmi les outsiders du tournoi, il a été décrocher le bronze ce samedi. Au terme de 120 minutes sans but, l'Afrique du Sud a battu la République Démocratique du Congo aux tirs au but. C'était la troisième séance consécutive pour les Bafana Bafana, qualifiés en quarts aux dépens du Cap Vert, puis éliminés en demi par le Nigeria.

Et désormais, Hugo Broos pourrait bien rester aux commandes de la sélection avec le Mondial 2026 en ligne de mire. "Je me sens bien ici, il me reste deux ans de contrat. La fédération sud-africaine décidera de mon sort, mais je suis heureux à ce poste", déclare-t-il dans des propos relayés par le média sud-africain Unplayable.

Le public sud-africain, lui, est convaincu : Broos doit absolument rester en poste. Les Bafana Bafana peuvent s'attendre à un accueil digne de champions à leur retour au pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud ne s'était même pas qualifiée pour la dernière CAN. En qualifications pour le Mondial, elle est actuellement deuxième de sa poule après deux matchs.