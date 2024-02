Rejointe dans le temps additionnel, l'Union n'en démord pas : "C'est une faute professionnelle"

Loïc Lapoussin a inscrit le premier doublé de sa carrière preofessionnelle face à Westerlo. Mais après la rencontre, il n'avait pas le goût à fêter cela.

En égalisant d'un joli relais avec Mathias Rasmussen puis en donnant l'avantage à l'Union Saint-Gilloise en seconde période, Loïc Lapoussin pensait avoir offert la victoire aux siens. Mais une intervention du VAR dans le temps additionnel pour un accrochage de Kevin MacAllister sur Matija Frigan en a décidé autrement.

En interview d'après-match, Lapoussin ne cachait pas sa déception : "Ca sonne comme une défaite. Nous menions sur notre terrain, nous étions parvenus à renverser la situation. C’est une erreur professionnelle. On a aussi donné le premier but. Après cela, nous sommes revenus bien dans le match, mais si vous ne terminez pas vos occasions, voilà ce qui peut arriver" déclarait-il au micro d'Eleven.

Malgré ce contretemps et la défaite à Bruges, le Malgache reste calme : "Il n’y a pas de mauvaise dynamique pour autant. Nous pouvons maintenant rapidement tourner le bouton et nous concentrer sur notre match européen. C’est la première fois que je marque deux buts dans un match, mais j'aurais préféré ne pas marquer et gagner". Westerlo sonne comme une nouvelle piqure de rappel avant le match de jeudi contre Francfort.