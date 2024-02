Des supporters du RWDM quittent le stade en plein match : "Je ressens de la honte"

Les semaines s'enchaînent et les problèmes aussi pour le RWDM qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Au point que même les supporters quittent le navire en pleine galère.

Il ne reste que cinq rencontres à jouer dans cette phase classique de la Jupiler Pro League. Avec 15 points en jeu et deux de retard sur le premier non-relégable (OHL), le RWDM n'aura pas vraiment droit à l'erreur alors que le calendrier s'annonce corsé : Genk (extérieur), OHL (domicile), Courtrai (extérieur), Anderlecht (domicile) et Cercle Bruges (extérieur).

Cinq rencontres, trois prétendants aux Champions Playoffs et deux autres aux Playdowns. La tâche s'annonce compliquée.

Les prochains rencontres seront cruciales

"Honnêtement, on n'a pas le luxe de regarder les rencontres dans lesquelles on veut prendre des points", a commenté Théo Defourny après la lourde défaite face à l'Antwerp dimanche (0-4).

"Tous les points qu'on peut prendre sont importants surtout dans ce format de championnat. On doit aller à Genk avec l'ambition d'aller prendre ces points et ce sera pareil face à OHL et Courtrai. On n'a pas le temps réfléchir. C'est vital."

Les supporters quittent le stade

Si l'équipe y croit encore, il semblerait que plusieurs supporters soient résignés et certains ont même quitté la tribune en plein milieu du match.

"Je ressens de la honte, ça veut dire qu'ils ne se retrouvent pas dans la mentalité du club. Ils veulent qu'on se batte et qu'on mouille le maillot. Ils nous l'ont dit et si on ne le montre pas, c'est normal qu'ils soient frustrés", a conclu le portier du RWDM.