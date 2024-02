Kevin Denkey veut marquer les esprits...avant de s'offrir un transfert vers le top ?

Kevin Denkey est intouchable pour le moment. Le Togolais a déjà marqué 20 buts cette saison en championnat et est plus que jamais meilleur buteur de la Pro League.

Double buteur face à La Gantoise, Kevin Denkey a permis au Cercle de Bruges de devancer les Buffalos au classement et de désormais figurer à la 5e place du classement de Pro League.

"Nous avons fait un bon match aujourd'hui, c'est une belle victoire. Une performance collective aussi, car les conditions n'étaient pas avec nous. Prendre 3 points ici n'est jamais facile, nous avons dû rester forts après le carton rouge", a déclaré Denkey au micro de Sporza.

Dans les colonnes du Zondag, il a expliqué être "prêt" à quitter le Cercle et réaliser le grand saut vers le top européen. Et il préférerait quitter Bruges avec une participation historique aux Play-offs. "Nous pensons maintenant au match par match, nous voulons vraiment terminer dans les six premiers. Je crois que cela est possible", a-t-il affirmé.