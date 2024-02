Qui pour remplacer Caçapa au RWDM ? Un nom bien connu de notre championnat sort du lot !

Claudio Caçapa n'est plus l'entraîneur du RWDM. Il a été limogé dans la foulée de la défaite 0-4 face à l'Antwerp.

Arrivé l'été dernier suite au limogeage surprise de Vincent Euvrard, Caçapa aura fait ce qu'il pouvait avec les moyens mis à sa disposition. Malgré quelques bons résultats en début de championnat et des prestations encourageantes, il n'est pas parvenu à garder le cap. Le RWDM est désormais 14e de Pro League.

Igor De Camargo assurera l'intérim mais il est évident que le club va essayer de trouver un nouveau T1 le plus vite possible. Les noms d'Hernan Losada et Albert Cartier ont été évoqués.

Selon la Dernière Heure, Emilio Ferrera serait désormais le candidat numéro 1 pour devenir le nouveau entraîneur du RWDM. Il est actuellement directeur du centre de formation de La Gantoise. Le nom d'Yves Vanderhaeghe, sans club depuis son départ d'Al-Faisaly, circule également.