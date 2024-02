Un président de Pro League défend les arbitres : "Ils restent des êtres humains"

L'arbitrage belge est au cœur de la polémique. Récemment, des rapports sur leurs performances ont fuité dans la presse flamande.

Si de nombreux acteurs sont favorables à rendre publics ces rapports, ce n'est pas le cas de David Meekers, le président de Saint-Trond.

Le dirigeant s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg. "Les arbitres restent des êtres humains", a-t-il déclaré. "Donner des points - pour savoir si quelqu'un a bien ou mal travaillé - je trouve que c'est mal et stigmatisant."

Le président de STVV défend les arbitres

"En fait, je trouve que les statistiques, les pourcentages et les chiffres que je vois apparaître maintenant constituent une violation de la vie privée et un manque de respect pour les arbitres. Des noms avec des pourcentages, cela va à l'encontre du but recherché. Je comprends qu'il faille faire preuve de beaucoup d'ouverture, mais l'ouverture en termes de chiffres affichés sur les arbitres ne va pas aider", a-t-il continué.

"Nous avons de très bons arbitres, mais ces statistiques vont à l'encontre du but recherché. Nous n'avons pas besoin de chiffres comme ceux de (Bertrand) Layec, ni de ses factures. Nous avons besoin d'arbitres qui sifflent comme si le VAR n'existait pas. Le VAR ne devrait intervenir que lorsque l'arbitre se trompe manifestement. C'est aussi simple que cela. Revenons à la simplicité. Nous pouvons le faire sans l'apport (d'arbitres) étrangers."