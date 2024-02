Un an et demi plus tard, Karim Belhocine pourrait se relancer à la tête d'une équipe en crise



Photo: © photonews

Karim Belhocine pourrait retrouver un banc de touche. La sélection algérienne en aurait fait l'une de ses pistes prioritaires. Depuis son départ de Courtrai en août 2022, Karim Belhocine n'a plus entraîné malgré plusieurs touches. Il pourrait toutefois revêtir ses habits de coach dans les mois à venir. Selon les informations de la Dernière Heure, l'ancien T1 de Charleroi est une piste très sérieusement étudiée par la fédération algérienne, qui pourrait ainsi en faire son nouveau sélectionneur. Les noms de Carlos Queiroz et de José Peseiro circulent également dans la presse algérienne. D'origine algérienne, Belhocine pourrait succéder à Djamel Belmadi, parti après une CAN décevante où les Fennecs ont été éliminés dès le premier tour.



