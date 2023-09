"J'ai eu quelques touches mais..." : cet ancien d'Anderlecht et de Charleroi attend toujours de retrouver le terrain

Karim Belhocine est toujours sans club. Mais il ne désespère pas de retrouver un banc de touche.

C'était il y a plus d'un an : Karim Belhocine était licencié par Courtrai après un bilan inaugural de 4 points sur 18. Depuis, il n'a toujours pas retrouvé d'employeur. Il a confié à la Dernière Heure ne pas vouloir forcer les choses : "Je ne suis pas du genre à téléphoner pour proposer mes services. Je n’ai jamais envoyé de CV de ma vie et je fonctionne sans agent même si tout le monde m’associe à Mogi Bayat".

Malgré cela, il explique avoir été proche de retrouver chaussure à son pied : "J’ai eu quelques touches. Je sais que j’ai fait partie d’une short-list à Brest, que mon dossier a été envisagé par Virton et que des clubs algériens et marocains ont pensé à moi. Mais ça ne va pas plus loin, je vais être honnête et transparent".

L'ancien T1 d'Anderlecht et de Charleroi explique ne pas être fermé à un retour dans un poste de T2, privilégiant avant tout l'aventure humaine. Le grand carrousel de la première division va-t-il le remettre en selle ?