Le RWDM essuie déjà un refus dans sa recherche d'un nouvel entraîneur !

Claudio Caçapa n'est plus l'entraîneur du RWDM. Le Franco-Brésilien n'a pas survécu à la très mauvaise passe que traverse le club et a été limogé après la défaite 0-4 contre l'Antwerp.

Igor De Camargo est actuellement l'entraîneur intérimaire du RWDM depuis le départ de Claudio Caçapa. La situation du club, 14e de Pro League à 5 matchs de la fin de la phase classique, est bien trop inquiétante pour que De Camargo ne termine la saison en tant que T1.

Le club est donc à la recherche d'un remplaçant. Et cela, le plus vite possible. Plusieurs noms ont déjà été évoqués : Albert Cartier, Emilio Ferrera, et Hernan Losada.

Selon les informations du Nieuwsblad, Losada aurait bien été approché par le RWDM. Sans club depuis novembre et son départ du CF Montréal, l'Argentin serait favorable à un retour en Europe. Seulement, selon ce qui ressort de son entourage, il penserait que le moment n'est pas le bon pour rejoindre le RWDM.