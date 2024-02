🎥 Penalty concédé, carte rouge et insultes racistes de ses propres supporters : ce joueur du Bayern a vécu une soirée en enfer (vidéo)

Le Bayern Munich a perdu son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Lazio Rome. Une soirée particulièrement difficile pour Dayot Upamecano, fautif pendant la rencontre et victime d'insultes racistes de la part de ses propres supporters.

Le Bayern Munich a perdu la manche aller de son huitième de finale de Ligue des Champions, sur la pelouse de la Lazio Rome (1-0). Les Bavarois ont vu leur sort basculer lorsque, peu après l'heure de jeu, Dayot Upamecano a reçu un carton rouge direct pour une faute dans la surface de réparation.

Carton rouge et penalty, les Italiens prennent les commandes via Ciro Immobile, et ne les lâcheront plus. Une soirée difficile pour le défenseur français, d'autant qu'après le match, ce dernier a été victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué rapidement publié, le Bayern Munich a dénoncé ces agissements. "Les commentaires racistes sur les réseaux sociaux à l’encontre de Dayot Upamecano sont absolument ignobles. Le Bayern condamne cela dans les termes les plus fermes. Quiconque fait de tels commentaires n'est pas fan de notre club."