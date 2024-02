Anderlecht, Charleroi et le Standard sont dans le rouge !

Les trois clubs font partie des mauvais élèves selon le dernier rapport de la Commission des Licences. Seule l'Union fait mieux côté francophone.

La Commission des Licences a publié son rapport annuel sur la santé financière des clubs de Pro League et les nouvelles ne sont pas bonnes pour plusieurs d'entre eux.

Parmi ceux-ci, on retrouve, selon les informations publiées par le journal Le Soir, le Sporting d'Anderlecht, le Standard et le Sporting de Charleroi avec des bilans négatifs qui affichent, respectivement : -5.989.396 millions d'euros, -19.926.319 millions d'euros et -6.703.490 millions d'euros.

L'Union dans le vert

Dans ce même rapport, on peut voir que six clubs sont finalement dans le vert avec comme très bon élève le Club Bruges et ses (presque) 11 millions d'euros de positif. Mais on y trouve également l'Union Saint-Gilloise dont le bilan est en positif de près de trois millions d'euros.

Au total, on remarque que les pertes cumulées s'élèvent à 193.272.605 millions, soit 37 millions de plus qu'il y a un an.