🎥 Oups ! Toby Alderweireld se loupe totalement sur penalty, et l'Antwerp s'incline

Toby Alderweireld √©tait vu comme l'expert √®s penaltys de notre championnat. Mais contre le KV Malines, le capitaine de l'Antwerp s'est totalement loup√©, avec de f√Ęcheuses cons√©quences puisque son club s'est inclin√©.

L'Antwerp a calé ce samedi contre le KV Malines. Après trois victoires consécutives en championnat, le Great Old s'est incliné (0-1) face aux Sang & Or, sur un but inscrit par Kerim Mrabti à la 57e minute. Avec ce résultat, l'Antwerp peut voir le Club de Bruges prendre 3 points d'avance à la 3e place du classement. Malines, de son côté, revient l'air de rien à 3 points du top 6, et n'a pas encore perdu en 2024.

Le Kavé peut aussi remercier... Toby Alderweireld pour ces trois points. En toute fin de première période, un penalty (jugé léger par certains observateurs) est sifflé et, comme d'habitude, tiré par le capitaine anversois. Mais une fois n'est pas coutume, Alderweireld s'est complètement loupé, glissant dans sa course d'élan.

Peut-être pas de quoi remettre en cause son rôle de tireur de penaltys, puisque face au RWDM, Alderweireld en avait converti deux dans le même match. Mais Vincent Janssen, écarté après quelques ratés, a un bon argument à faire valoir la prochaine fois.