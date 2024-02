Un match de la peur où tout le monde s'est ennuyé : "Il n'y avait pas assez de qualité, des deux côtés"

Une rencontre de la peur, où personne n'a su prendre l'ascendant. Louvain et Charleroi se sont quittés dos à dos, ce samedi, au grand dam du supporter neutre, qui n'a pas vu grand-chose.

Louvain a eu l'occasion de prendre les trois points, samedi contre Charleroi. Après l'exclusion de Camara, les Louvanistes ont joué une mi-temps en supériorité numérique, sans jamais trouver le chemin des filets.

"Si vous ne tirez qu'une seule fois au but, vous savez que ce sera difficile de gagner. C'est bien que nous n'ayons pas perdu, mais nous avions le contrôle de la rencontre et devions prendre les trois points. Il est parfois plus difficile de jouer contre dix joueurs" déclarait Ewoud Pletinckx au micro de Sporza, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Daan Heymans veut voir le niveau de Charleroi augmenter

De son côté, le Carolo Daan Heymans sait que cette rencontre n'était pas très agréable à suivre pour le supporter neutre. "Il y avait un flagrant manque de qualité, des deux côtés" concède le milieu de terrain.

"Nous étions venus pour prendre les trois points. Mais, après ce carton rouge, nous savions que nous allions devoir défendre le partage pendant la seconde période. La déception est grande, surtout quand on voit le scénario du match. Le niveau doit augmenter dans les quatre matchs à venir" a conclu le joueur de Charleroi, qui rejoint donc les propos de son entraîneur, Felice Mazzù.