Des statistiques dramatiques, un fond de jeu inexistant, mais du courage : Felice Mazzù retient le positif

Même avant l'exclusion d'Etienne Camara, Charleroi était inexistant à OHL. Au courage, les Zèbres ont cependant pris un point dans une rencontre très faible, et Felice Mazzù préfère retenir ça.

La rencontre entre OHL et Charleroi opposait deux équipes en pleine lutte pour le maintien, et ça s'est vu. D'un côté, un Louvain qui a cruellement manqué d'inspiration et de précision dans les 16 derniers mètres, incapable de mettre vraiment en danger Charleroi à 11 contre 10 ; de l'autre, un Sporting Charleroi d'une inquiétante faiblesse même avant l'expulsion de Camara.

Les Zèbres n'ont absolument rien produit (0,01 d'expected goals!), rien montré dans le jeu, mais une chose est sûre : ils ont du courage. "C'est le point du combat, de la solidarité et de l'organisation", se réjouissait Felice Mazzù après la rencontre au micro de la RTBF. Le coach carolo insiste souvent sur la mentalité de son groupe, et cette fois, rien à dire sur ce plan : Charleroi a tenu bon. OHL a poussé, mais les Louvanistes ont manqué une occasion majeure de prendre le large.

"C'est un match avec de la tension et on a bien résisté à cette tension. Bien sûr, il y a d'autres choix que de défendre une fois qu'on est à 10 et on aurait pu être plus audacieux", reconnaît Mazzù. "Mais alors, nous aurions été battus 1-0. Et on m'aurait dit que nous avons été bons... mais battus". Pragmatique, l'entraîneur des Zèbres veut donc retenir le positif : "Si on garde cette solidarité et cette envie, on va s'en sortir, j'en suis persuadé". Il faudra cependant produire plus de jeu pour réussir quelques exploits, car le programme est chaud pour Charleroi...