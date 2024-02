Après son premier but avec Naples, Cyril Ngonge reste réaliste : "Je ne peux pas être content..."

Le néo-Napolitain a inscrit son premier but pour sa nouvelle équipe. Cependant, il n'était pas plus satisfait que ça au coup de sifflet final.

Cyril Ngonge a été transféré cet été par le Napoli un peu contre toute attente mais il répond néanmoins à celles-ci depuis son arrivée. Car en effet, ce samedi, le Belge a trouvé le chemin des filets pour son nouveau club.

Il s'agit de son premier but avec les Napolitains et ce dernier a permis à son équipe d'arracher un partage in extremis face au Hellas Vérone alors que la défaite semblait se profiler.

Ngonge titulaire face à Barcelone ?

Cependant, malgré une probable joie au fond de lui, Ngonge n'était pas totalement satisfait après la rencontre : "Je ne peux pas être content de ce but, parce que le résultat final n'a pas été bon. Nous devons gagner à domicile, pas seulement pour nous mais aussi pour ces supporters qui sont toujours avec nous", a-t-il commenté au micro de DAZN.

Reste à avoir si cette prestation cinq étoiles lui vaudra une chance cette semaine en Ligue des champions face au FC Barcelone lors des huitièmes de finale. Aura-t-il la chance de fouler la pelouse Stadio Diego Armando Maradona pour la première fois en tant que titulaire ?